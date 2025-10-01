پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: با تکمیل و بهرهبرداری از ۵۲ پروژه عمرانی با سرمایهگذاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در استان، بیش از ۲هزار تخت به تعداد تختهای اقامتی استان افزوده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به روند توسعه گردشگری بعد از کرونا افزود: با وجود آنکه بعد از همهگیری کرونا، روند رشد گردشگری در کشور افزایشی بوده است، اما این رقم با ظرفیتهای تاریخی و گردشگری ایران تناسبی نداشته و در آسیا کشورهایی مانند امارات، عربستان و ترکیه بیشترین سهم را از افزایش تعداد گردشگران داشتهاند که همین امر در توسعه این کشورها نقش داشته است.
مرتضی صفری ادامه داد: از نظر درآمدی نیز کشورهایی مانند آمریکا و چین بیشترین میزان درآمد را از گردشگری داشتند، ایران نیز با توجه به دارا بودن تاریخ و فرهنگ غنی میتواند نقش مهمی در این صنعت داشته باشد و لازمه تحقق این امر تقویت زیرساختهای گردشگری در سطح کشور است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی اضافه کرد: طبق اعلام سازمان بینالمللی گردشگری در سه ماهه ۲۰۲۵، ایران رتبه نوزدهم را در جذب گردشگر داشته است که این آمار نشاندهنده اقبال گردشگران به بازدید جاذبههای تاریخی و گردشگری بوده و برای ارتقای این جایگاه نیاز است در کنار جاذبههای تاریخی و گردشگری، زیرساختها اقامتی، پذیرایی و رفاهی ایجاد شود مثلا در اطراف مجموعه جهانی تخت سلیمان، تاکنون یک هتل ۵ ستاره ایجاد نشده، در حالی که این مجموعه یکی از مکانهای پربازدید آذربایجان غربی است.
او با بیان اینکه گردشگری یک صنعت پیشران در توسعه کشور است، اظهار کرد: در حوزه گردشگری حدود ۱۰۰ هزار نفر در سطح کشور فعالیت دارند که با توجه به توانمندی و جمعیت کشور، این رقم بسیار پایین بوده و در سطح کشور ۲۵۰۰ هتلآپارتمان و ۲۷۰۰ مرکز گردشگری در حال ساخت بوده و برای افزایش تعداد این ساختوسازها نیاز به جذب سرمایه و پرداخت تسهیلات است.
صفری گفت: میزان تسهیلات تبصرهای در آذربایجانغربی در سال جاری حدود ۷۰ میلیارد تومان است که با توجه به نیازهای زیرساختهای گردشگری استان این رقم بسیار پایین است و در تلاش هستیم در سفر رییس جمهور این رقم افزایش یابد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با بیان اینکه در سطح استان ۶۸۵۰ تخت اقامتی فعال جود دارد، افزود: با تکمیل و بهرهبرداری از ۵۲ پروژه با سرمایهگذاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان، بیش از دو هزار تخت به تعداد تختهای اقامتی استان افزوده میشود.
او با تشکر از حمایتهای استاندار آذربایجان غربی برای توجه ویژه به حوزه گردشگری اظهار کرد: بعد از برگزاری همایش اینوا، شرایطی فراهم شد تا فرصتهای سرمایهگذاری استان بهخوبی به سرمایهگذاران معرفی شد و در این راستا یک هتل ۵ ستاره در مهاباد و یک مجتمع تجاری و تفریحی در میاندوآب کلنگزنی شد و تا پایان سال نیز طرحهای دیگری در نوبت کلنگزنی هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تسهیل امر سرمایهگذاری یکی از اولویتهای جدی ادارهکل بوده و در این راستا ۱۰۴ فرصت سرمایهگذاری در استان تهیه شده است، گفت: این فرصتها در قالبهای استاندارد و به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده و در وبسایت ادارهکل و وبسایت تخصصی گردشگری استان به آدرس http://www.visitwaz.ir بارگذاری شده است.
صفری با بیان اینکه آذربایجان غربی با وجود یکهزار و ۸۵۲ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی جزو استانهای برخوردار کشور است، گفت: در کنار آن مناطق طبیعی بکر مانند سیلوانا ارومیه وجود دارد که جزو ۱۹ منطقه دارای اکسیژن خالص است، پروژههای مختلفی از جمله آسفالتریزی مسیر مارمیشو و مطالعه مسیر خانتختی–سرو–سیلوانا–اشنویه در حال انجام بوده و با بهرهبرداری از آن، گردشگری در آذربایجان غربی متحول میشود.
او اظهار کرد: از میان انواع گردشگری، آذربایجان غربی در حوزه گردشگری فرهنگی- تاریخی، گردشگری نیکوکاری، گردشگری تاریک یا آسمانی، گردشگری بازسازی نبردها مانند جنگ چالدران، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری شبانه، گردشگری جشنواره و گردشگری طبیعی ظرفیت بالایی دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: توسعه گردشگری رویدادمحور در آذربایجان غربی جزو اولویتهای اصلی ادارهکل بوده و تاکنون جشنواره بادام قوشچی، انگور سیاه سردشت، انگور ارومیه، همایش ملی موسیقی شمس و مولانا و آفتابگردان خوی برگزار شده و همایش علمی شمس و مولانا با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فردا برگزار و جشنواره انگور سیاه میرآباد در آخر هفته برگزار میشود.