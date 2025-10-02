رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد از آغاز اجرای طرح جایگزینی چمن با گونه‌های گیاهی بومی و کم‌آب‌بر در فضای سبز شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهندس نوروزی با اشاره به مصرف بالای آب و هزینه‌های نگهداری چمن گفت: این پروژه با هدف حذف تدریجی چمن از بلوار‌های شهری در حال اجراست و در حال حاضر در بلوار معلم ادامه دارد.

وی افزود: بسیاری از شهرداری‌ها در سراسر جهان به دنبال جایگزینی چمن با گیاهان مقاوم به خشکی و کم‌نیاز به آب هستند تا منابع حیاتی آبی حفظ شود.

به گفته نوروزی، این طرح در سال جاری از بلوار امامی‌فر غربی و بلوار مدرس آغاز شده و تاکنون در مجموع ۴ هزار متر مربع از فضای سبز این مناطق تحت پوشش قرار گرفته است.

وی افزود: در ادامه اجرای این پروژه، پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۵۰۰ اصله از گونه‌های دائمی شامل رز، پیروکانتا و یوکا و همچنین ۵ هزار گل فصلی مانند کلم زینتی و بنفشه جایگزین چمن شوند