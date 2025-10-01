پخش زنده
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان چالدران از انجام بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نوبت مایهکوبی دامها علیه بیماریهای استراتژیک و غیر استراتژیک در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جعفری اظهار کرد: در این مدت تعداد یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۱۷۸ راس دام سبک و سنگین در قالب چندین طرح مایهکوبی و در چند نوبت علیه بیماریهای استراتژیک از جمله آبله و شاربن گوسفندی، تب برفکی، بروسلوز، لمپیاسکین و طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شدند.
وی افزود: علاوه بر دامهای سبک و سنگین، تعداد ۱۱۶۳ قلاده سگ صاحبدار در مناطق شهری و روستایی شهرستان نیز علیه بیماری هاری مایهکوبی شدند.
جعفری با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده همزمان با هفته دفاع مقدس تصریح کرد: واکسیناسیون طیور بومی و خانگی شهرستان به مدت یک ماه توسط اکیپهای دولتی شبکه دامپزشکی اجرا میشود و پیشبینی میکنیم نزدیک به ۵۰ هزار قطعه طیور در این بازه زمانی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شوند.