ارتش پاکستان از آزمایش موفق یک موشک کروز زمین به زمین با هدف بررسی طراحی دوباره از لحاظ فنی و قابلیت حمل سلاح خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) اعلام کرد: این موشک با برد ۷۵۰ کیلومتر و مجهز به سامانههای پیشرفته ناوبری و اویونیک به علت قابلیت پرواز در ارتفاع پست (terrain hugging) توانایی عبور از سامانههای دفاع موشکی دشمن و اصابت دقیق به اهداف را دارد.
براساس این گزارش موشک کروز «فاتح-۴» توان تهاجمی، بقاپذیری و قدرت بازدارندگی موشکی متعارف ارتش پاکستان را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد.
مراسم شلیک این موشک با حضور رئیس ستاد کل ارتش، جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و گروهی از دانشمندان و مهندسان برگزار شد.
« آصف علی زرداری » رئیسجمهور، «شهباز شریف» نخستوزیر، رئیس کمیته مشترک ستاد ارتش و فرماندهان نیروهای سهگانه در پیامهای جداگانه موفقیت این آزمایش را تیمهای فنی و مردم پاکستان تبریک گفتند.
دفتر ریاستجمهوری پاکستان این آزمایش را «نقطه عطفی در سامانه دفاعی کشور» دانست و تاکید کرد: «توسعه بومی این موشک مدرن نشانهای از خودکفایی علمی پاکستان است و فاتح-۴ نقش مهمی در تقویت توان دفاعی کشور ایفا خواهد کرد».