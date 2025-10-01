پخش زنده
امروز: -
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از صدور ۱۹۵ مجوز تغییر کاربری در شش ماهه ابتدای سال خبر داد.
3به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صفر حسین زاده گفت: اولویت اصلی امور اراضی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و از موافقت برای صدور مجوز تغییر کاربری جز در موارد ضروری خودداری میشود.
وی بیان کرد: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه ۱۹۵ مجوز تغییر کاربری شامل طرحهای اتاق کارگری، نگهبانی، باغ، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و گلخانه صادر شده است.
حسین زاده گفت: قبل از موافقت با صدور مجوز تغییر کاربری از محل اجرای طرحها بازدید شده و بررسیهای لازم صورت میگیرد.