به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، همزمان با روز میلاد، برنامه صبحگاهی با قرائت قرآن در رواق امام خمینی (ره) آغاز شد و در ادامه، شعرخوانی آیینی، مدیحه‌سرایی و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، از دیگر بخش‌های این مراسم است.

ویژه‌ برنامه شام میلاد نیز در رواق امام خمینی (ره) برپا می‌شود که این بخش با قرائت زیارت امین‌الله توسط ابراهیم فاتح آغاز می‌شود و با شعرخوانی آیینی رضا رحیمی عنبران، ادامه می‌یابد و حجت‌الاسلام والمسلمین علی غفوری منش به‌عنوان سخنران به بیان سبک و سیره این امام همام، خواهد پرداخت.

در ادامه نیز مهدی پاینده فر و علی زمانیان به مدیحه‌سرایی می‌پردازند و در پایان، زیارت جامعه کبیره با صدای جواد مشکی قرائت می‌شود.

این ویژه برنامه‌ها شامگاه سه‌شنبه، ۸ شهریور با تلاوت قرآن کریم و زیارت امین الله، در رواق امام خمینی (ره) آغاز شد و سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین اسلامی، قرائت دعای توسل، اجرای گروه سرود «ادواردو آنیلی» و مدیحه‌سرایی، از دیگر برنامه‌های این محفل بود.

این محافل نورانی با حضور زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی، حال‌وهوای حرم مطهر امام رضا (ع) را در شب‌وروز میلاد امام حسن عسکری (ع)، معطر کرده است.