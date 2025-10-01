پخش زنده
گروه جهادی بسیج ادارات با سفر به منطقه سیلاب کلوار مارگون به مردم این روستا خدمات رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پنجمین اردوی جهادی بسیج کارکنان ادارات و نهادها باهدف خدماترسانی رایگان در منطقه کم برخوردار سیلاب کلوار شهرستان مارگون برگزار شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در قالب گروه جهادی بسیج کارکنان ادارات و نهادها عازم منطقه کمتر برخوردار سیلاب کلوار شدند.
فتاح محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه مردم منطقه سیلاب کلوار با مشکلات متعددی مواجه هستند گفت: مقرر شد این مسائل و مشکلات مطالبات مردم در دستور کار مجموعه اداری استان قرارگرفته و با توجه به اعتباراتی که در دستگاهها وجود دارد توجه خاصی به این منطقه صورت خواهد گرفت.
فرماندار شهرستان مارگون هم گفت: در این سفر خدماترسانی به مردم منطقه در قالب گروههای جهادی بسیج ادارات، بررسی زیرساختها و مشکلات آموزشی در منطقه و بررسی مشکلات مربوط به راههای ارتباطی روستاهای این منطقه در دستور کار مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت.
علی باغبان مطلق افزود: منطقه سیلاب کلوار به علت میزبانی از حرم شریف امامزاده شاه غالب (ع) یکی از مناطق گردشگر پذیر در شهرستان است که باید مسئولان استانی توجه خاص و ویژهای به منطقه داشته باشند تا این مشکلات رفع شود و زمینه جذب بیشازپیش زوار و گردشگران خصوصاً از استانهای چهارمحالوبختیاری و خوزستان در این منطقه فراهم شود.
مسئول بسیج ادارات استان نیز گفت: این پنجمین سفر گروه جهادی بسیج ادارات و نها به مناطق کمتر برخوردار استان با هدف محرومیت زدایی است و خدمات رسانی این گروه جهادی تا پایان سال ادامه دارد.
سرهنگ ارژنگ تند پور افزود: در این سفر خدمات مختلفی ازجمله ویزیت و داروی رایگان، خدمات دامپزشکی و واکسیناسیون دامها، خدمات مشاورهای رایگان و خدمات در حوزه کشاورزی به منطق مردم منطقه ارائه شد.
داریوش رستخیز مدیر آموزش و پرورش شهرستان مارگون هم گفت: در قالب این اردوی یکروزه علاوه بر تجهیز مدارس به وسایل آموزشی، میز و نیمکت تعداد ۳۵۰ بسته نوشتافزار با همکاری کمیته امداد بین دانشآموزان این منطقه نیز توزیع شد.