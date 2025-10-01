به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رضایی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو در دیدار رئیس اداره میراث فرهنگی ماکو، با وی که همزمان با آغاز روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری ترتیب یافت، با تأکید بر نقش بنیادین این صنعت در توسعه فرهنگی و اجتماعی، اظهار داشت: گردشگری پلی میان فرهنگ‌هاست و فرصتی فراهم می‌سازد تا ملت‌ها، آداب و رسوم و شیوه‌های زیست یکدیگر را بشناسند و از این رهگذر، تفاهم، همزیستی و دوستی میان جوامع تقویت گردد.

وی با اشاره به اینکه سیر و سفر همواره در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: بسیار سفر باید تا پخته شود خامی؛ چرا که هر سفر پنجره‌ای تازه به روی انسان می‌گشاید و او را به درکی عمیق‌تر از خود و جهان پیرامون می‌رساند.

رضایی گردشگری را ظرفیت ارزشمندی برای شکوفایی اقتصادی منطقه و معرفی هویت فرهنگی ماکو برشمرد و خاطرنشان کرد: این شهرستان به‌واسطه تاریخ و جغرافیای منحصر‌به‌فرد خود می‌تواند مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی باشد و ما باید با هم‌افزایی دستگاه‌ها، این ظرفیت را بالفعل سازیم.