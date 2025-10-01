به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی امروز در آیین استقبال از خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه زندان اوین گفت: زندان اوین در جریان جنگ اخیر ۵۳ شهید کارمند و سرباز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

خدیجه خدیوی بیان کرد: این اردوی سه روزه با هدف زیارت حرم امام رضا (ع) و در قالب برنامه‌های تفریحی، با همکاری اداره فرهنگی زندانهای کشور ترتیب داده شده است.

وی ادامه داد: آیین استقبال از این کاروان در ایستگاه راه آهن شهید رئیسی مشهد با حضور «حمید رضا سلیمانی» مدیرکل فرهنگی تربیتی سازمان زندان‌های کشور، «غلام رضا روشان» مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و مسئولان بنیاد شهید خراسان رضوی برگزار شد، همچنین خادمان بارگاه منور رضوی با عود، بسته تبرکی نمک و نبات حضرت رضا (ع) از خانواده شهدای اوین استقبال کردند.