به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در بخش استعداد‌های برتر، زینب نوری با اقتدار در رشته دومیدانی موفق شد دو مدال طلا در مواد ۴۰۰ و ۸۰۰ متر کسب کند؛ یگانه زهرا سبک‌پا نیز در رشته دومیدانی خوش درخشید و با کسب دو مدال طلا در مواد ۱۰۰ و ۲۰۰ متر سهم مهمی در قهرمانی تیمی داشت؛ در همین بخش، زینب شعبانی در رشته بدمینتون به مقام نایب‌قهرمانی رسید و مدال نقره را از آن خود کرد.

در بخش ورزشکاران‌ام‌اس نیز زهره فرهمند در رشته شطرنج موفق شد مدال نقره کسب کند و حمیده آهنین‌پنجه در رشته تیراندازی با تفنگ بادی به مدال نقره دست یافت.

این مسابقات با حضور ۲۵ استان به میزبانی شهرستان رامسر برگزار شد.