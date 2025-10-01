زمین چمن مصنوعی روستای قلعه‌جوق ماکو با همت خیرین و همراهی مردم منطقه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ زمین چمن مصنوعی روستای قلعه‌جوق در آیینی با حضور رضا رضایی سرپرست فرماندار ماکو و جمعی از اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان افتتاح شد.

این پروژه در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع اجرا شده است. زمین مورد نیاز آن توسط دهیاری اهدا شده و ارزش ریالی این اقدام ۷۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

همچنین بخش عمده هزینه‌های مالی پروژه به همت جناب آقای ساسان ولیلو، یکی از خیرین نیک‌اندیش منطقه، تأمین گردیده که ارزش آن بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال است.

در جریان این مراسم، رضا رضایی سرپرست فرمانداری شهرستان ضمن قدردانی از اقدامات خیرخواهانه مشارکت‌کنندگان، اجرای این پروژه را گامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در روستا‌های منطقه عنوان کردند.

وی تاکید کرد: احداث زمین چمن مصنوعی در این روستا نه‌تنها زیرساختی ورزشی محسوب می‌شود، بلکه نمادی از توجه به نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی است.