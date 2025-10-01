پخش زنده
فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت: ۶ هزار بسته نوشتافزار، به دانشآموزان نیازمند حاشیه شهر زاهدان و ۱۵۵ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند کل استان تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «سید حسن مرتضوی» فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اظهار کرد: ۹ مهر ماه سال جاری طی مراسمی ۶ هزار بسته نوشتافزار که هر بسته شامل ۱۶ قلم به مبلغ سه میلیارد تومان است، بین دانشآموزان نیازمند حاشیه شهر زاهدان توزیع شد.
وی افزود: همچنین ۱۵۵ سری جهیزیه به مبلغ هفت میلیارد تومان به نوعروسان نیازمند در سراسر استان تحویل شد.
فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه بیان کرد: تجلیل از تعداد ۵۰۰ جهادگر بسیجی که در عرصههای محرومیتزدایی در سراسر استان سیستان و بلوچستان فعالیت داشتهاند نیز از دیگر برنامههای این مراسم بود.