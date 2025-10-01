توزیع ۱۵۵ سری جهیزیه در سیستان‌وبلوچستان توسط سپاه

فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت: ۶ هزار بسته نوشت‌افزار، به دانش‌آموزان نیازمند حاشیه شهر زاهدان و ۱۵۵ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند کل استان تحویل شد.