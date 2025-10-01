پخش زنده
امسال بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا از مرزهای خوزستان جابجا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۷۱ هزار و ۷۵۲ تن کالا توسط ۴۸ هزار و ۷۱۷ کامیون از مرز چذابه جابجا شده است شده است که رشد ۱۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
محمد جولانژاد افزود: پایانه شلمچه نیز با رشد ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزبان ترانشیپ یک میلیون و ۷۶۶ هزار و ۹۸ تن کالا توسط ۵۵ هزار و ۳۳۲ کامیون بود که این آمار نشاندهنده رونق مبادلات تجاری در این مسیر است. *
وی بیان کرد: در مجموع، ۱۰۴ هزار و ۴۹ کامیون دو میلیون و ۸۳۷ هزار و ۸۵۰ تن کالا را از مرزهای استان ترانشیپ کردهاند و عمده این کالاها شامل مصالح ساختمانی و ترهبار هستند که به نیازهای بازار عراق و داخلی پاسخ میدهند.