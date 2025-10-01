پخش زنده
تونل سیاهطاهر در مسیر کوهستانی و پرپیچوخم جوانرود – ثلاث باباجانی، پس از سه دهه انتظار روز پنج شنبه دهم مهر ماه به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی از بهرهبرداری تونل سیاهطاهر در روز پنج شنبه با حضور استاندار کرمانشاه و معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه خبر داد و گفت: اقدامات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و پس از شش سال تلاش، با سرمایه گذاری ۴۲۸ میلیارد تومان به مرحله افتتاح رسیده است.
فرماندار ثلاث باباجانی با اشاره به اهمیت این پروژه در نزدیکی بازارچه مرزی شیخصله، گفت: بهرهبرداری از تونل، شرایط بهتری برای ترانزیت کالا و تقویت اقتصاد منطقه فراهم میکند.
فرماندار گفت: مراسم افتتاح رسمی تونل سیاهطاهر با حضور مسئولان کشوری و استانی، روز پنجشنبه برگزار خواهد شد و مردم از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
با بهرهبرداری از تونل سیاهطاهر، ۳۹ پیچ خطرناک این مسیر حذف و یکی از پرحادثهترین راههای اورامانات ایمن میشود؛ طرحی که علاوه بر کاهش تصادفات و صرفهجویی در سوخت، زمینهساز رونق تجارت مرزی و اقتصاد منطقه خواهد بود.
مسیر کوهستانی و پرپیچوخم جوانرود–ثلاث باباجانی که از سختترین و پرخطرترین راههای ارتباطی اورامانات به شمار میرود، با افتتاح تونل «سیاهطاهر» وارد مرحله تازهای از ایمنی و تسهیل تردد میشود.
این پروژه پس از سالها انتظار و با هدف کاهش خطرات و دشواریهای این محور ارتباطی در دست اجرا قرار گرفت.
با بهرهبرداری از تونل «سیاهطاهر»، میزان حوادث جادهای در محور جوانرود – ثلاث باباجانی به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت. پیشتر به دلیل پیچهای تند، شیبهای خطرناک و نبود دید کافی، این مسیر یکی از پرحادثهترین راههای کوهستانی استان محسوب میشد؛ اما با جایگزینی مسیر مستقیم و ایمن، احتمال بروز تصادفات جادهای به حداقل میرسد.
علاوه بر ارتقای ایمنی، این تونل نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت و هزینههای حملونقل خواهد داشت. کاهش طول مسیر و حذف تردد در گردنههای سختگذر، سبب صرفهجویی هزاران لیتر سوخت در سال میشود و به دنبال آن آثار مثبت زیستمحیطی نیز به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، سهولت دسترسی از طریق این تونل میتواند تحولی جدی در حوزه تجارت و ترانزیت منطقه اورامانات ایجاد کند. با توجه به نزدیکی ثلاث باباجانی به مرز عراق، این محور جدید زمینهساز توسعه مبادلات مرزی، رونق بازارچه مرز تیله کو و تسریع در حمل کالا به خارج از کشور خواهد بود. به این ترتیب تونل «سیاهطاهر» نه تنها برای ساکنان منطقه، بلکه برای اقتصاد استان کرمانشاه اهمیت راهبردی دارد.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل توسعهنیافتگی شهرستان ثلاث باباجانی، نبود راه ارتباطی مناسب به مرکز استان از مسیر جوانرود بوده است. از همین رو تکمیل این تونل که بهعنوان طولانیترین دالان جادهای استان شناخته میشود، نقشی کلیدی در برطرف کردن محرومیتهای منطقه ایفا خواهد کرد.
تونل سیاهطاهر با طول ۱۰۸۰ متر در بدنه اصلی و ۱۳۰۰ متر با احتساب ورودی و خروجیها ساخته شده است. این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، با پیگیریهای مداوم مدیریت استان کرمانشاه و تأمین اعتبار ملی، اکنون به مرحله پایانی رسیده و آماده بهرهبرداری است.