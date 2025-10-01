پخش زنده
بزرگداشت روز آتشنشان با حضور کودکان مهدهای ایزدخواست برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسمی به مناسبت روز آتشنشان و به همت حوزه مقاومت بسیج قمر بنیهاشم و مهدهای کودک شهر ایزدخواست برگزار شد.
هدف از برگزاری این مراسم ، تجلیل از تلاشهای بیوقفه آتشنشانان شهرداری ایزدخواست و آشنایی کودکان با فعالیتهای امدادی و ایمنی در فضایی صمیمی و پرنشاط بود.
آتشنشانان ایزدخواست در این برنامه، با اجرای مانورهای امدادی و آتشنشانی، لحظاتی هیجانانگیز و آموزنده برای کودکان مهدکودک رقم زدند.
کودکان با شور و اشتیاق شاهد عملیاتهای نمایشی بودند و با مفاهیم ایمنی و امداد آشنا شدند.
کودکان در پایان این مراسم با اهدای کاردستیهای خود به آتشنشانان ،عشق و قدردانی کودکانهشان را به قهرمانان آتش نشانی و ایمنی ابراز کردند.