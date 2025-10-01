به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ فرهاد آقا بیگی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: برپایی نمایشگاه بازی و سرگرمی از ۱۳ تا ۱۸ مهرماه، پیک امید مناطق محروم و مرزی، برنامه‌های هنری و ادبی، دیدار کودکان با استاندار، عضویت رایگان، برنامه ویژه کودکان عشایر، دیدار با کودکان بیمار و یاد و خاطره شهدای غزه، نشست‌های تخصصی برای والدین، جشن نوجوان‌ها ویژه دبستانی‌ها و اردوی زیارت اولی‌ها از جمله برنامه‌های هفته ملی کودک است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان خراسان‌شمالی گفت: رصدخانه استان برای تکمیل ساختمان هوشمند خود به ۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

فرهاد آقابیگی افزود: با حمایت دفتر مقام معظم رهبری، ۱۵ میلیارد ریال در سال گذشته برای ساخت رصدخانه ویژه نوجوانان اختصاص یافته بود که این اعتبار صرف خرید تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌های تخصصی از جمله تلسکوپ شد.

وی افزود: ایجاد این رصدخانه گامی ارزشمند در توسعه آموزش‌های علمی، تقویت مهارت‌های فکری و پرورش خلاقیت نسل نوجوان استان است و بستر مناسبی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با دنیای شگفت‌انگیز نجوم فراهم می‌کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان شمالی گفت: برای ساخت خانه بازی در استان ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است و در صورت بازسازی و تجهیز مرکز چمران بجنورد، تنها ۵۰ میلیارد ریال اعتبار لازم خواهد بود.

وی بیان کرد: هدف ما ایجاد یک مرکز تخصصی با رویکرد بازی، فروشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی است که تاکنون در حد پیشنهاد باقی مانده است.

خراسان‌شمالی دارای ۱۲ مرکز ثابت و ۱۰ کتابخانه سیار است که خدمات فرهنگی و تربیتی به بیش از ۱۴ هزار عضو ارائه می‌کنند.