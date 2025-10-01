

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ،این تفاهم‌نامه طرفین را متعهد می‌سازد در راستای تحقق اهداف مشترک، برنامه‌ها و اقدامات مؤثری را به‌صورت هماهنگ پیگیری کنند.



در این نشست، علاوه بر بررسی مسائل و چالش‌های پیش‌روی ناشنوایان استان در حوزه ورزش، دو طرف بر توسعه تعاملات مشترک و استفاده از ظرفیت‌های متقابل برای ارتقای سطح خدمات ورزشی به دانش‌آموزان و ورزشکاران تأکید کردند.