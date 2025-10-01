پخش زنده
همزمان با برخی گمانهزنیها در مورد احتمال دیدار سران کرهشمالی و آمریکا در جریان نشست آتی سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا–اقیانوسیه در کرهجنوبی، کاخ سفید ادعا کرد: ترامپ بدون هیچ پیششرطی آماده گفتوگو با کیم جونگ اون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری یونهاپ، یک مقام ارشد کاخ سفید روز گذشته در پاسخ به این پرسش که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به تازگی اعلام کرده چنانچه طرف آمریکایی از خواسته خلع سلاح اتمی کره شمالی صرف نظر کند آماده از سرگیری مذاکره با طرف آمریکایی است، مدعی شد که دونالد ترامپ، همچنان آماده گفتوگو با رهبر کره شمالی «بدون هیچ پیششرطی» است.
این مقام کاخ سفید که یونهاپ اشارهای به نام وی نکرد، به این رسانه کره جنوبی گفت: ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری خود سه دیدار تاریخی با رهبر کره شمالی داشت که موجب ثبات در شبه جزیره کره گردید.
این مقام کاخ سفید افزود: سیاست ایالات متحده در قبال کره شمالی تغییر نکرده، اما ترامپ همچنان آماده گفتوگو با کیم جونگ اون بدون هیچ پیش شرطی است.
یونهاپ پیشتر با توجه به نگرانیهای سئول از نزدیکی پیونگیانگ و واشنگتن گزارش داده بود: ترامپ ابراز امیدواری کرده که در سال جاری میلادی با رهبر کره شمالی دیدار کند و همین موضوع گمانهزنیها را تقویت کرده که ممکن است وی در حاشیه نشست «سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه» (APEC) که قرار است ۹ تا ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ (۳۱ اکتبر تا ۱ نوامبر) در شهر «گیونگجو» (Gyeongju) در جنوب شرقی کره جنوبی برگزار شود، با کیم جونگ اون ملاقات کند.
ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوریخود سه دیدار با رهبر کره شمالی داشت، نخستین بار در نشست سنگاپور در ژوئن ۲۰۱۸، سپس در هانوی در فوریه ۲۰۱۹ و آخرین آن در منطقه مرزی «پانمونجوم» (Panmunjom) در ژوئن ۲۰۱۹.