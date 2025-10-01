به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده نیروی انتظامی استان در نشست خبری برنامه‌های هفته انتظامی گفت:در نیمه نخست سال ۶۹۹ هزار تخلف رانندگی توسط پلیس راهور اعمال قانون شده که شامل تخلفاتی چون سبقت، سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ، استفاده از تلفن همراه، نبستن کمربند ایمنی و نداشتن کلاه ایمنی بوده است.

سردار سرتیپ دوم شجاعی نسب، از توقیف ۴هزار و ۵۷۹ دستگاه موتور سیکلت حادثه‌ساز نیز خبر داد و گفت: در شش ماهه نخست سال ۹هزار و۴۳ دستگاه خودروی شوتی اعمال قانون و ۱۸۱ خودرو نیز توقیف شده است.

وی با بیان اینکه در تعطیلات نوروزی از نظر مدیریت ترافیک رتبه اول را در کشور کسب کرده‌ایم گفت: از ابتدای سال ۶۰۸ خودرو و موتورسیکلت به علت انجام حرکات نمایشی توقیف شدند و خودروهایی که سرعت بحرانی داشتند به مدت یک هفته توقیف خواهند شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان گفت : ۵۰ درصد تصادفات و تلفات در جاده‌های روستایی است.

سردار سرتیپ دوم شجاعی نسب، پلیس مقتدر ، مشارکت همگانی و جامعه امن را شعار امسال هفته انتظامی عنوان کرد و افزود: مقابله با ناامنی، جرائم ، ایجاد امنیت و تحقق جامعه امن از وظایف این نیرو است و نیروی انتظامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با پوشش چتر انتظامی، کنترل در ایست بازرسی‌ها ، شناسایی و دستگیری جاسوس‌های دشمن نقشه آنها را نقش بر آب ساخت و در این مسیر بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی به شهادت رسیدند.

وی همچنین سامانه پلیس ۱۱۰ را به عنوان سامانه فعال و ۲۴ ساعته آماده خدمت به مردم دانست و گفت: از ابتدای سال تا پایان شهریور بیش از ۲۳۸ هزار تماس برقرار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش دارد و ۹۹ هزار تماس عملیاتی بوده که کارکنان ناجا در مکان حاضر شدند .

سردار شجاعی نسب سامانه ۱۹۷ را به عنوان سامانه‌ای که نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مردم با پلیس در میان می‌گذارند دانست و گفت: از ابتدای سال ۹هزار و ۲۶۴ تماس در موضوعات مختلف بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد بیشتر است.

وی از صدور ۲هزار و ۳۰۹ مجوز خروج از کشور، ۲هزار و ۴۰۸ مجوز معافیت از تحصیل، معرفی هزار و ۸۴۴ نفر به عنوان مشمول وظیفه خبر داد و گفت: هم استانی‌ها در حوزه فضای مجازی که شامل کلاهبرداری رایانه‌ای، نشر اکاذیب است بیش از پیش توجه داشته تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.

فرمانده نیروی انتظامی استان همچنین از رسیدگی به ۹۸۲ پرونده در حوزه جرایم سایبری خبر داد و گفت: ۲هزار حساب مسدود و پس از شناسایی ۵ میلیارد تومان به مالباختگان عودت داده شده است.