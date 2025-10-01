پخش زنده
در حالی که هنوز برخی از نامزدها از پذیرفته شدن خود در انتخابات مجلس ماه آینده عراق مطمئن نیستند، اما اقدام به تبلیغات زودهنگام کردهاند به همین علت کمیساریای عالی انتخابات عراق هم با جریمهای سنگین علیه افرادی که قانون تبلیغات را نقض کردهاند از خجالت آنها درآمد.
