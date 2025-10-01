پخش زنده
امروز: -
دانشجویان دانشگاه اصفهان در هجدهمین سالگرد شهدای گمنام این دانشگاه و اولین سالگرد سید مقاومت، با امضای طوماری اقدام دولت فرانسه در بازداشت مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی مقیم لیون را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین معنوی که با سخنرانی حجتالاسلام محمد شجاعی و مداحی ذاکران اهلبیت (ع) در حرم الشهدای دانشگاه اصفهان همراه بود، دانشجویان و استادان دانشگاه اصفهان یاد پنج شهید گمنام مدفون در این مکان را گرامی داشتند.
در این مراسم همچنین با یادآوری نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله، حالوهوایی ویژه داشت و بر تداوم راه مقاومت در برابر ظلم تأکید شد.
اما مهمترین بخش این آیین، امضای طوماری بدست دانشجویان بود که در آن اقدام دولت فرانسه در بازداشت مهدیه اسفندیاری محکوم شد.
خانم اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ سالهای است که از حدود هشت سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی میکرد. او در ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ بهطور مرموزی ناپدید شد و پس از پیگیریها مشخص شد که توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.
مقامات قضایی فرانسه او را به «تبلیغ و دفاع از تروریسم در فضای مجازی» متهم کردهاند؛ اتهامی که رسانههای مستقل و فعالان حامی فلسطین آن را بیاساس دانسته و بازداشت وی را مرتبط با انتشار مطالبی درباره نسلکشی در غزه عنوان کردهاند. خانم اسفندیاری اکنون در زندان «فرن» در نزدیکی پاریس به سر میبرد.
دانشجویان دانشگاه اصفهان در طومار خود با محکوم کردن این اقدام، تأکید کردند که دفاع از مردم مظلوم غزه، جرم نیست و آزادی فوری این شهروند ایرانی باید در دستور کار مقامات فرانسوی قرار گیرد.