

در جلسه مورخ 1404/07/07 شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، «منوچهر خواجه دلویی» به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسین روحانی نژاد نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با قدردانی از خدمات «غلامرضا صالحی» در طول دوره ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: این تغییرات در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طبق روال طبیعی صورت می گیرد و همکاران خبره، جهادی و انقلابی حاضر در این نهاد انقلابی در شرایط مناسب، برای پیشبرد بهتر اهداف بنیاد تعیین و جایگزین می شوند.

وی افزود: سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را شورای مرکزی هدایت و راهبری می کند و رئیس بنیاد مسکن تصمیمات شورای مذکور را اجرایی می نماید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متشکل از نماینده ولی فقیه، وزیر راه و شهرسازی(نماینده دولت)، سه نفر از مهندسین و کارشناسان ساختمان و شهرسازی می باشند که در این دوره آقایان مهندس سعیدی کیا، مهندس خواجه دلویی