به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد قاسمی تنها شناگر ملی‌پوش ایران در یازدهمین دوره مسابقات ورزش‌های آبی قهرمانی آسیا در ماده ۸۰۰ متر آزاد با زمان ۸ دقیقه و ۱۱ ثانیه و ۸۳ صدم ثانیه رکورد ملی را شکست. رکورد قبلی این ماده ۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه و ۱۹ صدم ثانیه بود.

این شناگر یکبار در ماده ۲۰۰ متر آزاد و دو بار در ماده ۴۰۰ متر آزاد رکوردشکنی کرده بود.

این چهارمین رکوردی بود که محمد قاسمی در این دوره از رقابت‌ها، موفق به ارتقا آن شد.

محمد قاسمی در این ماده و پس از پایان رقابت دو‌ گروه، با توجه به رکوردی که به ثبت رسانده است، فعلا در صدر شناگران قرار دارد.

با رقابت گروه سوم و پایانی که بعدازظهر امروز برگزار می‌شود، رده بندی نهایی این ماده مشخص می شود.