سردار محمد بهرامی با اشاره به اینکه فرماندهی انتظامی به برکت انقلاب و اسلام، نیروی مسلحی مکتبی و انقلابی است، گفت: کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی با روحیه جهادی و انقلابی، ۲۴ ساعته در خدمت مردم هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار محمد بهرامی، معاون تبلیغات و امور فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن قدردانی از حضور و همکاری آنها در انعکاس فعالیت‌های نیروی انتظامی اظهار کرد: از برکت انقلاب اسلامی، احکام و معارف اسلام در همه دستگاه‌های کشور طنین‌انداز شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه اسلام شکل گرفت. این انقلاب زمینه‌ساز پیشرفت‌های خیره‌کننده کشور در حوزه‌های مختلف شد و دشمنان ایران یکی پس از دیگری خنثی شدند.

وی افزود: به نظر من بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی کشور است. اگر امروز انقلاب اسلامی نبود، ایران عزیز ما وجود نداشت و این انقلاب با هدایت اسلام، ملت ایران را در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌ها حفظ کرد.

سردار بهرامی با بیان اینکه فرماندهی انتظامی به برکت انقلاب، اسلام، مجاهدت‌های حضرت امام و خون شهدا، به معنای واقعی کلمه نیروی مسلحی مکتبی و انقلابی است، گفت: کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی با روحیه جهادی و انقلابی، ۲۴ ساعته در خدمت مردم هستند و همواره تلاش می‌کنند تا خدمتگزاری صادق و بی‌منت را برای جامعه به ارمغان بیاورند.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در تاریخ انقلاب گفت: در طول ۸ سال دفاع مقدس، مجموعه انتظامی بیش از هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب کرد و پس از جنگ نیز بیش از ۶۰۰۰ شهید و ۱۴ هزار جانباز تقدیم شد. این موفقیت‌ها مرهون درایت حضرت امام (ره)، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و نقش اساسی سازمان عقیدتی سیاسی در تربیت نیروی مومن، مکتبی و انقلابی است.

معاون تبلیغات و امور فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه بیان کرد: سازمان عقیدتی سیاسی با اجرای صد‌ها برنامه فرهنگی، قرآنی، بصیرتی و دینی برای کارکنان و خانواده‌های آنها، نقش مهمی در تربیت پلیس تراز انقلاب اسلامی دارد و تمامی برنامه‌ها بر اساس تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری برگزار می‌شود که این برای مجموعه انتظامی و سازمان عقیدتی سیاسی یک افتخار بزرگ است.

وی در پایان با اشاره به دوران مسئولیت حاج آقای شیرازی اظهار داشت: این سازمان تحت رهبری ایشان نیز موفق شد برنامه‌های فرهنگی و تربیتی را به بهترین شکل اجرا کند و من به عنوان کوچکترین عضو این مجموعه، شاهد تلاش مستمر همکارانم در راستای تقویت بصیرت، ایمان و روحیه انقلابی نیروی انتظامی بوده‌ام.