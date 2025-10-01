به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بابک هدایی اظهار کرد: آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان از ابتدای مهرماه امسال تاکنون با افزایش نگران‌کننده‌ای روبه‌رو بوده است، به‌گونه‌ای که میزان بروز این حوادث در استان هزار و ۱۰۰ برابر رشد داشته است.

هدایی گفت: این آمار زنگ خطری جدی برای سلامت همشهریان به شمار می‌رود و نیازمند مداخله فوری و جدی در حوزه پیشگیری است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان افزود: یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از مسمومیت، آشنایی مردم با ماهیت این گاز مرگبار است؛ چراکه مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که در اثر سوختن ناقص مواد سوختنی تولید می‌شود.

هدایی با اشاره به علائم این مسمومیت از جمله خواب‌آلودگی، سرگیجه، تنگی نفس، تهوع و استفراغ، افزود: آگاهی مردم از این علائم و رعایت نکات ایمنی، همچون اطمینان از سلامت وسایل گرمایشی و تهویه مناسب محیط، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از بروز چنین حوادث تلخی دارد.