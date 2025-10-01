پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از افزایش نگرانکننده آمار مسمومیتهای ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بابک هدایی اظهار کرد: آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان از ابتدای مهرماه امسال تاکنون با افزایش نگرانکنندهای روبهرو بوده است، بهگونهای که میزان بروز این حوادث در استان هزار و ۱۰۰ برابر رشد داشته است.
هدایی گفت: این آمار زنگ خطری جدی برای سلامت همشهریان به شمار میرود و نیازمند مداخله فوری و جدی در حوزه پیشگیری است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان افزود: یکی از مهمترین راههای جلوگیری از مسمومیت، آشنایی مردم با ماهیت این گاز مرگبار است؛ چراکه مونوکسیدکربن گازی بیرنگ و بیبو است که در اثر سوختن ناقص مواد سوختنی تولید میشود.
هدایی با اشاره به علائم این مسمومیت از جمله خوابآلودگی، سرگیجه، تنگی نفس، تهوع و استفراغ، افزود: آگاهی مردم از این علائم و رعایت نکات ایمنی، همچون اطمینان از سلامت وسایل گرمایشی و تهویه مناسب محیط، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از بروز چنین حوادث تلخی دارد.