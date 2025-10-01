به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس پیش بینی کرد: امسال حدود ۶۰ هزار تن فلفل دلمه‌ای از زمین‌های کشاورزی این شهرستان برداشت شود که ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

فصل کشت تا آبان ادامه دارد و برداشت آن نیز از اواخر آذر آغازمی شود و تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت.

سلمان انصاری گفت: کشت این محصول به منظور تأمین نیاز داخلی و ارسال به سایر استان‌ها در راستای کمک به تأمین امنیت غذایی صورت می‌گیرد.

وی افزود: فین، قلعه قاضی، ایسین، شمیل و تخت مناطق کشت فلفل دلمه در بندرعباس است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت: محصول برداشت شده از این منطقه به استان‌های یزد، کرمان، سمنان، تهران، اصفهان، اردبیل و مشهد ارسال می‌شود.