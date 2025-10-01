شهردار منطقه ۱۵ گفت: مجموعه ورزشی رضویه، مجموعه ورزشی زنبق در محله هاشم‌آباد و مجموعه ورزشی شهرک جمهوری در کیانشهر تا پایان سال آماده بهره‌برداری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعلی الفت پور افزود: ۶۳ طرح کوچک و متوسط شامل بزرگراه شهید شوشتری که در ماه‌های آتی آماده می‌شود تا طرحهای کوچک مقیاس در محلات منطقه برنامه ریزی شده که تلاش می‌کنیم تا پایان سال این طرحها را تحویل دهیم.

وی افزود: طرحهایی در موضوعات آبرسانی، مخازن و تکمیل شبکه آبرسانی منطقه از جمله این طرح هاست. همچنین نوسازی اتوبوس‌های منطقه را داریم که تا کنون ۵۰ اتوبوس به ناوگان منطقه اضافه شده و تا پایان سال نیز ۱۰ تا ۱۵ اتوبوس دیگر به ناوگان افزوده خواهد شد.

الفت پور با اشاره به چند طرح در حال اجرای دیگر منطقه ۱۵ ادامه داد: مجموعه ورزشی رضویه، مجموعه ورزشی زنبق در محله هاشم آباد و مجموعه ورزشی شهرک جمهوری در کیانشهر تا پایان سال آماده بهره برداری می‌شوند. همچنین طرح اسکان کارگری و کار‌های حمایتی از مستمندان منطقه را در برنامه داریم. علاوه بر این تکمیل موضوعات عمرانی ساختمان‌های شهرداری منطقه در حال انجام است که با این کار ساختمان‌های منطقه در یک نقطه متمرکز می‌شوند تا از ساختمان‌های آزاد شده برای موضوعات غیرنقد عمرانی استفاده شود.

شهردار منطقه ۱۵ با بیان اینکه بالغ بر ۸ تا ۱۰ اصلاح هندسی را در سطح منطقه در برنامه داریم، عنوان کرد: طرحB ۳ در تقاطع خاوران و امام علی در حال تکمیل است. همچنین برای اولین بار پس از ۲۰ سال تعریض بزرگراه بسیج را آغاز کردیم و چند پلاک در این مسیر تملک می‌شود تا فاز یک این طرح امسال انجام شود. ضمن اینکه گشایش چند دسترسی به بزرگراه نجفی رستگار تا پایان سال انجام خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت پارک آبی آزادگان نیز توضیح داد: این طرح یک مشکل حقوقی ملکی داشت که با رایزنی‌های انجام شده این مشکل مرتفع شده و در هفته‌های آتی کلنگ این پارک آبی زده خواهد شد. این طرح ۴ فاز دارد که ۴ سال زمان خواهد برد. در مجموع در این طرح ۲۵۰ ریزپروژه خواهیم داشت و ساخت پارک آبی آن حدود ۱۰ ماه زمان می‌برد.

الفت پور در پایان با اشاره به ایجاد مسیر‌های دوچرخه در منطقه ۱۵، گفت: مسیر دوچرخه برای پارک پامچال و آزادگان طراحی شده که بخش بیرونی آن اتصال مسیر از کیانشهر به پامچال است و بخش داخلی آن را سرمایه گذار انجام می‌دهد. علاوه بر این در مناطق اطراف نیز کار مطالعاتی برای اتصال مسیر‌های دوچرخه به منطقه ۱۵ در حال انجام است.