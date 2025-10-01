معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتیسیاسی فراجا:
حتی در بحرانها، برنامههای عقیدتی تعطیل نشد
سردار مهری با اشاره به اینکه کارکنان فراجا در مقابله با پهپادها و اقدامات تروریستی نقش محوری داشتند، گفت: در جنگ ۱۲ روزه، سازمان عقیدتی سیاسی با تبیین دشمنیها نقش مؤثر ایفا کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، سردار تقی مهری معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتیسیاسی فراجا یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس اظهار داشت: ابتدا یاد و نام همه شهدا را بهویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای عرصه نظم و امنیت گرامی میداریم.
وی با اشاره به سالهای شکلگیری انقلاب اسلامی گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید، از همان آغاز مورد توطئهها و طراحیهای دشمنان قرار گرفت. دشمنان در عرصههای مختلف حتی به کودتا و توطئههای نظامزدایی امید بسته بودند، اما حضور مردم و هدایتهای امام خمینی (ره) و سپس رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، اجازه نداد این نقشهها به سرانجام برسد.
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتیسیاسی ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی که از سال ۱۳۵۹ آغاز شد، دشمنان منطقهای و فرامنطقهای با حمایتهای اطلاعاتی و تسلیحاتی تلاش کردند نهال نوپای جمهوری اسلامی را از بین ببرند؛ اما با فداکاری مردم، خانوادهها و نیروهای مسلح، و با وجود امکانات محدود، ملت ایران ایستادگی کرد و توطئهها خنثی شد.
سردار مهری روند جنگ را در چند مرحله توصیف کرد و گفت: در مرحله نخست دشمن به خاک ما تجاوز کرد و بخشهایی از سرزمینمان اشغال شد. پس از آن با حضور مردم و ابتکار رزمندگان، مراحل عقبراندن دشمن و بازپسگیری مناطق اشغالی دنبال شد و در ادامه عملیاتهای بزرگ از جمله عملیاتهای فجر و دیگر عملیاتها، دشمن تا عمق خاک خود سرکوب شد.
وی افزود: تجربههای میدان نبرد، از جمله طراحی و ساخت تجهیزات و سلاحهای ابتکاری، نمونهای از ظرفیت و خلاقیت جوانان انقلابی ما بود که پاسخ کوبندهای به دشمن دادند و موجب سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی شدند.
سردار مهری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش فراجا گفت: نیروهای مسلح و بهویژه مجموعه انتظامی فراتر از وظایف ذاتی خود به صحنه آمدند و کارکنان جانبرکف نیروی انتظامی با مدیریت مناسب و روحیه انقلابی، وظایف خود را بهخوبی انجام دادند و در شکست نقشههای دشمن نقشآفرینی کردند.
وی از تداوم برنامههای فرهنگی و تبیینی سازمان عقیدتیسیاسی برای تقویت ایمان، بصیرت و روحیه انقلابی در میان کارکنان و خانوادههای آنان سخن گفت و تأکید کرد این اقدامات جزء رسالتهای اساسی سازمان در حمایت از اقتدار و ثبات کشور است.
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در سخنانی با تأکید بر نقش فراجا و سازمان عقیدتی سیاسی در مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی گفت: مراجع و مسئولان در مسائل دفاعی نیز با امکانات موجود به نیروهای انتظامی و پدافند هوایی کمک کردند. کارکنان فراجا با سلاحهای در اختیار، با پهپادها، ریزپرندهها و افرادی که قصد جاسوسی و اقدامات تروریستی داشتند، مقابله کردند.
وی افزود: در این اقدامات، ارتش جمهوری اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، یگانهای ویژه، پلیس راه، راهور، کلانتریها و پاسگاهها با هماهنگی کامل حضور داشتند و در کنار آن، سازمان عقیدتی سیاسی با هدایت حجتالاسلام والمسلمین شیرازی، ریاست محترم سازمان، با سازماندهی روحانیون، به تقویت روحیه و معنویت کارکنان و خانوادههای آنان پرداخت.
سردار مهری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه صهیونی علیه نظام جمهوری اسلامی بیان کرد: اقدامات سازمان عقیدتی سیاسی در تبیین توطئههای دشمن، آموزشهای چهره به چهره و برنامههای ویژه برای خانوادهها و کارکنان، باعث شد که پلیس با موفقیت بالا در این جنگ عمل کند. حتی در دوران بحران، هیچ برنامه عقیدتی تعطیل نشد و روحانیون با حضور در نقاط مختلف، معنویت و امید را به کارکنان منتقل کردند.
وی ادامه داد: در این مسیر، حضور در ایستگاههای بازرسی، یگان ویژه، یگان امداد و سایر نیروهای مسلح، همواره موجب تقویت روحیه و انگیزه ما شد و همافزایی قابل توجهی در مجموعه ایجاد کرد. تلاش سازمان عقیدتی سیاسی بر این است که تحقق پلیس تراز انقلاب اسلامی به بهترین شکل صورت گیرد و در گام دوم انقلاب، با اعتماد مقام معظم رهبری به جوانان، پلیس دارای نیروهای چابک و متعهد در مسیر معنویت حرکت میکند.
معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: افتخار بزرگ ما این است که مقام معظم رهبری، کارکنان انتظامی را از سالهای گذشته با لقب مجاهد فی سبیلالله نامگذاری کردهاند که بالاترین افتخار و انگیزه برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.