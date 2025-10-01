مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر کسب مجوز سازمان ملی تعلیم و تربیت توسط تمام کودکستان‌های استان گفت: تعدادی از این مراکز، مجوز‌های لازم را کسب نکردند و با عنوان خانه بازی و فرآموز فعالیت دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در سطح وزارتخانه تاسیس شد و تا سال گذشته، زیر مجموعه معاونت آموزش ابتدایی بود، اما از سال تحصیلی جاری اداره‌ای تحت عنوان اداره تعلیم و تربیت کودک در استان‌ها ایجاد شده است.

وی ادامه داد: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در ۲ دوره یک تا سه سالگی با عنوان شیرخوارگان و نوباوه و همچنین پیش دبستانی ۱و ۲ فعالیت می‌کند.

علی‌فر با تاکید بر لزوم کسب مجوز از سوی کودکستان‌ها گفت: خانواده‌ها با مراجعه به سامانه امور موسسان و کودکستان‌ها https://sazmani.smttk.gov.ir می‌توانند درخصوص میزان شهریه کودکستان‌ها اطلاعات کسب کنند؛ میزان شهریه هر کودکستان براساس تعداد نوآموزان متفاوت است و یافت نشدن نام کودکستان در سامانه، به معنای نداشتن مجوز است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان استانی ۲ زبانه است تصریح کرد: آموزش و پرورش خوزستان با درنظر گرفتن ظرفیت‌های بومی و فرهنگی بسته‌ای آموزشی تهیه کرده که مجوز سازمان ملی تعلیم و تربیت را دارد.

وی عنوان کرد: در مجموع ۲۶ بسته آموزشی مورد تایید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است که کودکستان‌ها می‌توانند از محتوا‌های آموزشی آن استفاده کنند.

علی فر اظهار کرد: در تابستان برای نوآموزانی که به هر دلیل امکان حضور در کودکستان‌ها را نداشتند دوره فشرده یک ماهه با امتیاز رایگان بودن برای نوآموزان مناطق کمتربرخوردار و عشایر برگزار شد.