مسابقات دستجات آزاد اسکیت و انتخابی تیم ملی رولبال بانوان گرامیداشت هفته تربیت بدنی، در نوشهر برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دستجات آزاد اسکیت و انتخابی تیم ملی رولبال بانوان، گرامیداشت هفته تربیت بدنی، پنجشنبه ۱۰ مهر به میزبانی هیئت اسکیت نوشهر آغاز میشود.
این دوره از رقابتها، با حضور هشت تیم برگزار می شود و تیمهای شرکت کننده در ۲ گروه چهار تیمی به رقابت میپردازند تا پس از پایان مرحله مقدماتی و نیمهنهایی تکلیف قهرمان این دوره از رقابتها، جمعه مشخص شود.
تیمهای شمال شرق تهران، ویوا تبریز، هیئت فردوس خراسان جنوبی، هیئت استان مازندران، راگا شهرری، هدایت قم، هیئت سیستان و بلوچستان و هیئت استان یزد تیمهای شرکت کننده در این دوره هستند.