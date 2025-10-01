به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دستجات آزاد اسکیت و انتخابی تیم ملی رولبال بانوان، گرامیداشت هفته تربیت بدنی، پنجشنبه ۱۰ مهر به میزبانی هیئت اسکیت نوشهر آغاز می‌شود.

این دوره از رقابت‌ها، با حضور هشت تیم برگزار می شود و تیم‌های شرکت کننده در ۲ گروه چهار تیمی به رقابت می‌پردازند تا پس از پایان مرحله مقدماتی و نیمه‌نهایی تکلیف قهرمان این دوره از رقابت‌ها، جمعه مشخص شود.

تیم‌های شمال شرق تهران، ویوا تبریز، هیئت فردوس خراسان جنوبی، هیئت استان مازندران، راگا شهرری، هدایت قم، هیئت سیستان و بلوچستان و هیئت استان یزد تیم‌های شرکت کننده در این دوره هستند.