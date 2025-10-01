قطعی اینترنت در افغانستان، سبب توقف ۱۸۰۰ دستگاه کامیون در مرز دوغارون تایباد برای خروج از ایران شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت: هم اکنون هزار و ۸۲۷ دستگان ناوگان حمل و نقل ایرانی و افغانستانی در گذرگاه بین المللی دوغارون در صف انتظار خروج به سمت افغانستان هستند.

اسماعیل پورعابد افزود: توقف این تعداد کامیون حامل کالا‌های صادراتی، ترانزیت و یا خالی در پی قطع اینترنت در افغانستان از ساعت ۱۹ هفتم مهرماه صورت گرفته است که مشکل اینترنت تا امروز ،نهم مهرماه حل نشده است.

او ادامه داد: با هدف بررسی آخرین وضعیت برقراری اینترنت در افغانستان و روند خروج کامیون‌های ایران و افغان صبح امروز نخستین ملاقات مرزی بین دستگاه‌های متولی ۲ کشور در معبر دوغارون برگزار شد.

پورعابد اظهار کرد: در این ملاقات مرزی مقرر شد اگر امروز اینترنت افغانستان برقرار شد خروج ناوگان حمل و نقل از دوغارون به روال عادی خود برگردد و در راستای کاهش صف انتظار خروج کامیونها، فعالیت پایانه مرزی دوغارون در روز جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد بیان کرد: اگر روز پنجشنبه هفته جاری خروج کامیون‌ها از دوغارون به سمت افغانستان از سر گرفته نشد عملا این فرآیند به شنبه آینده موکول خواهد شد.

پایانه مرزی و گمرک دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالا‌های بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشور‌های حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است