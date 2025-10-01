پخش زنده
امروز: -
مرکز تکثیر و پرورش آهوی ایرانی در شهرستان هندیجان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان گفت: این طرح با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست کشور و اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان و سرمایهگذاری بخش خصوصی با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
محسن شعبانی با اشاره به اینکه این مرکز تکثیر و پرورش آهوی ایرانی در زمینی به مساحت ۲ هکتار راه اندازی شده است، بیان کرد: پیش بینی میشود تا پایان سال جاری، جمعیت اولیه ۱۰ رأس آهوی مولد در این مرکز به بیش از ۳۰ رأس افزایش یابد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی جهت مشارکت از حیات وحش واشتغال پایدار در شهرستان هندیجان، با آب و هوای گرمسیری، پوشش گیاهی ضعیف و دسترسی به منابع آبی ناپایدار مانند رودخانه زهره و بقیه سختیهای مسیر راه، تصمیم به اجرای این پروژه درشهرستان هندیجان گرفته است. این پروژه نه تنها به احیای جمعیت آهو که در سالهای اخیر به دلیل شکار غیرمجاز و تخریب زیستگاهها کاهش یافته کمک میکند، بلکه فرصتهای شغلی جدیدی برای جوامع محلی ایجاد خواهد کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان گفت: مرکز تکثیر و پرورش آهو در هندیجان شامل دوربینهای مداربسته، محوطههای محصور با دیوارهای ضد فرار، ایستگاههای تغذیه و دامپزشکی و بخش آموزشی برای بازدیدکنندگان است.