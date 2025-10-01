مردم سبزوار در ایام اربعین حسینی، حدود ۶۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی به موکب برپا شده این شهرستان در عراق، اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول موکب سبزوار در ایام اربعین، در مراسم تجلیل از خیرین و خادمان موکب اربعین حسینی گفت: این مقدار شامل حدود ۴۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و ۲۰۰ میلیون تومان کمک غیرنقدی بود.

فیروزآبادی، این کمک‌ها را نشان دهنده دلدادگی مردم این شهرستان به سید و سالار شهدا و فرهنگ عاشورا دانست.

در پایان این مراسم از اتاق اصناف، خیرین و خادمان موکب مردم سبزوار در عراق در ایام اربعین حسینی، تجلیل شد.