به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان گفت: در یکی از مراسم‌های ازدواج اخیر، عروس با پیشنهادی متفاوت، خواستار آن شد که مهریه‌اش صرف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد شود.

راحمی افزود: بر اساس توافق صورت‌گرفته، مبلغ یک میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان را طی پنج سال آینده داماد پرداخت می‌کند تا برای آزادی زندانیان واجد شرایط هزینه شود.

وی گفت: این اقدام با همکاری ستاد دیه و تعهد داماد برای پرداخت مبلغ مذکور در بازه زمانی مشخص صورت‌گرفته و مقرر شده است رسید آزادی زندانیان به عروس خانم ارائه شود.