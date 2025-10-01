پخش زنده
امروز: -
مهریه میلیاردی عروس آران و بیدگلی صرف آزادی زندانیان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان گفت: در یکی از مراسمهای ازدواج اخیر، عروس با پیشنهادی متفاوت، خواستار آن شد که مهریهاش صرف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد شود.
راحمی افزود: بر اساس توافق صورتگرفته، مبلغ یک میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان را طی پنج سال آینده داماد پرداخت میکند تا برای آزادی زندانیان واجد شرایط هزینه شود.
وی گفت: این اقدام با همکاری ستاد دیه و تعهد داماد برای پرداخت مبلغ مذکور در بازه زمانی مشخص صورتگرفته و مقرر شده است رسید آزادی زندانیان به عروس خانم ارائه شود.