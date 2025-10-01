به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قره‌بیگی با اشاره به صادرات ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار کالا طی ۶ ماه اول امسال به کشور‌های مورد هدف از گمرکات استان، گفت: این میزان کالای صادر شده به ارزش ۱۰ میلیون و ۴۸۶ هزار تن بوده است، همچنین در مدت یاد شده ۹ میلیون و ۸۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار از مرز‌های استان وارد کشور شده است.

وی با اشاره به افزایش ۵۲ درصدی درآمد گمرکات خوزستان در ۶ ماهه امسال افزود: در مدت یاد شده درآمد گمرکات خوزستان ۱۳۹ هزار و ۳۴۸ میلیارد ریال بوده است.

قره بیگی ادامه داد: همچنین سه میلیون و ۵۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۷۷۶ میلیون و ۱۵۸ هزار دلار از خوزستان به کشور عراق صادر شده است.

مدیر گمرک اهواز در ادامه با اشاره به میزان تردد مسافر از مرز‌های استان، اظهار داشت: تعداد مسافران ورودی از مرز‌های چذابه، شلمچه، فرودگاه اهواز و مرز دریایی خرمشهر ۲ میلیون و ۴۹۸ هزار نفر و مسافران خروجی نیز ۲ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر بوده است.

خوزستان با دارا بودن ۱۳ گمرک فعال، یکی از استان‌های راهبردی کشور در زمینه صادرات و واردات کالا به‌شمار می‌رود.

عمده کشور‌های مورد هدف صادراتی خوزستان شامل عراق، چین، امارات، ترکیه، عمان، هند، افغانستان، کویت و غنا و بیشترین کالا‌های صادراتی نیز گاز طبیعی، پروپان، پلی اتیلن، پنتان، شمش فولادی، گاز مایع، میلگرد، کوداوره، هیدروکربن و رافینیت است.