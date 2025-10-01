فردی که با ارائه نامه جعلی به دادگاه نور قصد اعمال نفوذ در پرونده قضایی را داشت، با هوشیاری مأموران حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران گفت: فردی که با ارائه یک نامه جعلی منتسب به یکی از نهاد‌های بسیار مهم و حساس کشور به دادگاه، قصد اعمال نفوذ در پرونده قضایی را داشت، با هوشیاری مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و زندانی شد.

عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: حسب اطلاعات واصله مبنی بر ارائه نامه جعلی منتسب به یکی از ارگان‌های حساس و مهم کشور به دادسرای شهرستان نور، پیگیری موضوع در دستور کار مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: به محض اطلاع از وقوع جرم و پس از تحقیقات ابتدایی، مشخص شد که برادرِ حامل نامه، کارمند یکی از نهاد‌های دولتی بوده و ضمن دارا بودن پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نور، به اتهام اعمال نفوذ، سوء استفاده از موقعیت شغلی و اخذ رشوه تحت تعقیب قرار داشته است.

پوریانی ادامه داد: پس از اخذ استعلامات لازم و اطمینان از جعلی بودن نامه مذکور، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، متهم با رصد دقیق اطلاعاتی و عملیات ویژه امنیتی و هوشیاری مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران، طی کمتر از ۲۴ ساعت، شناسایی و دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: متهم پس از پرونده قضایی، با صدور قرار متناسب به زندان معرفی شده و تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی مرتبطین احتمالی در حال انجام است.