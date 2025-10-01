به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، سرپرست انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: فیلم کوتاه «لیمو از همه چیز خبر داشت» به نویسندگی و کارگردانی ادریس محمودیان، به مرحله نهایی پانزدهمین دوره جوایز آکادمی ایسفا راه یافت.

ادریس محمودیان افزود: در این دوره از جوایز ایسفا بیش از ۳۶۰ اثر کوتاه از سراسر کشور دریافت شد که در دو مرحله داوری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۲۴ فیلم به فهرست نهایی راه پیدا کردند.

وی تصریح کرد: در مرحله نخست، ۱۰۶ نفر از اعضای آکادمی ایسفا آثار را ارزیابی کردند و ۱۲۰ فیلم به دور دوم رسید سپس در مرحله دوم که شهریور و مهر امسال با حضور ۱۳۸ داور برگزار شد، فیلم «لیمو از همه چیز خبر داشت» هم در میان ۲۴ اثر منتخب قرار گرفت.

سرپرست انجمن سینمای جوانان مهاباد با اشاره به اهمیت این انتخاب گفت: حضور این فیلم در جمع نامزد‌های نهایی، دستاوردی ارزشمند برای سینمای کوتاه مهاباد و انگیزه‌ای تازه برای جوانان علاقه‌مند به فیلمسازی در منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: پانزدهمین دوره جوایز آکادمی ایسفا به دبیری هادی معنوی‌پور در حال برگزاری است و مراسم پایانی آن به معرفی برگزیدگان و تجلیل از آثار برجسته سینمای کوتاه ایران اختصاص خواهد داشت.

انجمن صنفی فیلم کوتاه ایران (ایسفا) نهادی مستقل و صنفی است که با هدف حمایت از فیلمسازان کوتاه، ارتقای جایگاه فیلم کوتاه درکشور و ایجاد بستر حرفه‌ای برای فعالیت فیلمسازان تأسیس شده است.

این انجمن از سال ۱۳۸۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و جوایز ایسفا به عنوان معتبرترین جایزه سینمای کوتاه ایران، هر ساله با رأی اعضای آکادمی برگزار می‌شود.

جایزه ایسفا به دلیل داوری گسترده توسط فیلمسازان و متخصصان این حوزه، یکی از معتبرترین و تخصصی‌ترین رویداد‌های سینمای کوتاه در ایران به شمار می‌رود.