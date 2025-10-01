پخش زنده
معاون وزرات جهاد کشاورزی پیش بینی کرد میزان تولید برنج امسال احتمالا به حدود ۲ میلیون تن میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی سطح زیر کشت کنونی برنج را حدود ۶۷۰ هزار هکتار اعلام و اظهار کرد: با توجه به محدودیت شدید منابع آب، میزان تولید برنج در سال جاری حدود ۱.۸ تا ۲ میلیون تن برآورد میشود.
وی با بیان این که این میزان، پیش بینی اولیه تولید است، افزود: در صورت شرایط مناسب تامین آب و کشت دوم، این مقدار متناسب با سطح کشت، بیشتر خواهد شد.
آنجفی در مصاحبههای قبلی، میزان احتمالی تولید برنج را بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن پیش بینی کرده بود.