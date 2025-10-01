سینما‌ها در هفته گذشته توانستند در ۱۹ هزار و ۹۶۷ نوبت حدود ۵۱۲ هزار و ۳۹۱ مخاطب را به سینما جذب کنند به فروشی معادل ۴۱ میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون و سیصد و بیست و هشت هزار و سیصد و نود و نه تومان دست یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همچنین از امروز چهارشنبه ۹ مهر ۲ فیلم سینمایی «حرکت آخر» ساخته شهاب حسینی و «لیپار» ساخته حسین ریگی اکران خود را در سینماها آغاز کردند.

در این هفته فیلم سینمایی «قسطنطنیه» توانست به جای «مرد عینکی» در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فروش کل فیلم‌ها به شرح زیر است:

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ایلای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۱۶۹ هزار و ۲۰۶ بلیت به فروش ۱۳ میلیارد و پانصد و نود میلیون و ششصد و چهل و دو هزار و هفتصد و دوازده تومان دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینماها اکران شده است.

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۷۲ هزار و ۷۴۶ بلیت توانست به فروش ۵ میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و سیصد و پنجاه و سه تومانی دست یابد و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

پویانمایی سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۶۲ هزار و ۴۹۳ بلیت فروخت و توانست به فروش چهار میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه تومانی دست یابد. این انیمیشن سینمایی در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این روزها است.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۳۳ هزار و ۵۰۰ بلیت توانست به فروش سه میلیارد و سیصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار و پانصد تومان برسد و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۳۹ هزار و ۴۱۰ بلیت فروخته و حدود سه میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و پنجاه و چهار تومان فروش داشته است و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «لاک پشت» به کارگردانی بهمن کامیار با بازی فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی، نازنین کریمی، صابر ابر، هومن برق‌نورد، آزیتا حاجیان، علیرضا آقاخانی و جمشید گرگین از ۲ مهر اکران خود را آغاز کرد. این فیلم با فروش ۳۳ هزار و ۸۱۲ بلیت به فروش سه میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و نهصد و نه هزار و پانصد و هشتاد و چهار تومان دست یافت و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۲۹ هزار و ۴۷۴ بلیت به فروش دو میلیارد و ششصد و سی و سه میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و هفتاد تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۲۷ هزار و ۷۷۶ بلیت به فروش دو میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون و هفتصد و شصت و دو هزار و نهصد تومانی دست یافت و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» ۲۶ هزار و ۴۶۶ بلیت فروخت و به فروش دو میلیارد و دویست و پانزده میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و دو تومان دست یافت. این فیلم در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.