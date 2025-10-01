پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان مهریز: ماموران پلیس مهریز در بازرسی از یک وانت ۳۲۴ قلم لوازم خانگی قاچاق را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرگرد مهدی رحماندوست اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان مهریز هنگام گشت زنی در محورهای مواصلاتی، یک وانت مزدا حامل لوازم خانگی را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی ها، ۳۲۴ قلم لوازم خانگی قاچاق و فاقد مجوز که به مقصد یزد حمل میشد کشف و دو متهم نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان مهریز گفت: کارشناسان ارزش این کالاها را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردهاند که با تشکیل پرونده تحویل تعزیرات حکومتی شد.