انتشار کتاب نوروتوکسینهای زهر عقرب و کانالهای یونی در موسسه رازی
کتاب «نوروتوکسینهای زهر عقرب و کانالهای یونی» به قلم محققان موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، کتاب «نوروتوکسینهای زهر عقرب و کانالهای یونی (برهمکنشها و مکانیسمهای عملکرد)» در فصل نخست به کلیات نوروتوکسینها و کانالهای یونی میپردازد و در فصلهای بعدی ساختار و عملکرد این کانالها و نحوه تعامل آنها با توکسینها را به تفصیل شرح میدهد.
در فصل پایانی نیز، کاربرد این توکسینها در درمان برخی بیماریها از جمله سرطان و دیابت با استناد به منابع معتبر بینالمللی و تحقیقات انجامشده در مؤسسه رازی بررسی شده است.
این اثر میتواند بهعنوان منبعی ارزشمند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتههای داروسازی، سمشناسی، فارماکولوژی، فیزیولوژی و پژوهشگران علاقهمند در حوزه نوروتوکسینها مورد استفاده قرار گیرد.