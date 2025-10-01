کتاب «نوروتوکسین‌های زهر عقرب و کانال‌های یونی» به قلم محققان موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، کتاب «نوروتوکسین‌های زهر عقرب و کانال‌های یونی (برهمکنش‌ها و مکانیسم‌های عملکرد)» در فصل نخست به کلیات نوروتوکسین‌ها و کانال‌های یونی می‌پردازد و در فصل‌های بعدی ساختار و عملکرد این کانال‌ها و نحوه تعامل آنها با توکسین‌ها را به تفصیل شرح می‌دهد.

در فصل پایانی نیز، کاربرد این توکسین‌ها در درمان برخی بیماری‌ها از جمله سرطان و دیابت با استناد به منابع معتبر بین‌المللی و تحقیقات انجام‌شده در مؤسسه رازی بررسی شده است.

این اثر می‌تواند به‌عنوان منبعی ارزشمند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های داروسازی، سم‌شناسی، فارماکولوژی، فیزیولوژی و پژوهشگران علاقه‌مند در حوزه نوروتوکسین‌ها مورد استفاده قرار گیرد.