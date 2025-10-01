به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور عشایر استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: عشایر استان علیرغم خشکسالی و کاهش بارندگی در نیمه نخست امسال ۴ هزار و ۷۹۱ تُن شیر به ارزش ۲۸۲ میلیارد تومان، هزار و ۹۲۱ تُن گوشت قرمز به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ۳۸۰ تُن کرک و پشم به ارزش ۱۰۷ میلیارد تومان تولید کردند.

ابراهیمی تولید در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۱۰ درصد، گوشت قرمز حدود ۶ درصد، کرک ۱۲.۵ درصد و پشم ۲۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل امور عشایر استان تعداد دام سبک در اختیار عشایر استان را ۸۹۴ هزار و ۵۰۰ رأس و دام سنگین را ۲۷ هزار و ۳۸۷ رأس اعلام کرد و گفت: نژاد گوسفند عشایر استان بیشتر از نژاد بلوچی، افشاری و دورگ بلوچی با سایر نژاد‌ها است.

به گفته ابراهیمی پشم گوسفند به دلیل ساختار الیاف خود، عایق خوبی در برابر حرارت است و یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه در تولید صنایع دستی شامل انواع قالی، گلیم، نمد، و همچنین بافت جوراب، دستکش و کلاه و ساخت عروسک است.