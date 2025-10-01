رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی: بنیاد نخبگان استان بر سه محور اصلی شناسایی و شبکه‌سازی، جذب و نگهداشت، و الگوسازی مفاخر برای به کارگیری ظرفیت‌های فکری نخبگان در راستای حل مسائل واقعی استان تمرکز دارد.

تمرکز همه جانبه بر جذب، توانمندسازی و شبکه‌سازی نخبگان خراسان جنوبی

تمرکز همه جانبه بر جذب، توانمندسازی و شبکه‌سازی نخبگان خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: دهم مهرماه روز ملی نخبگان است و به این مناسبت در استان برنامه‌هایی همچون زنگ ملی نخبگان، تکریم از نخبگان، دیدار با نماینده ولی فقیه، بازدید از موزه مردم‌شناسی، دیدار با استاندار و تقدیر از نخبگان برگزیده برگزار می‌شود.

ایزد خواه افزود: بنیاد نخبگان در زمینه تسهیل‌گری برای شناسایی توانمندسازی و زمینه‌سازی اثرگذاری نخبگان فعالیت می‌کند.

وی گفت: رویدادی با عنوان «فرزانگان از تبار خاوران» با حضور خانواده نخبگانی که خارج از کشور تحصیل کرده و می‌کنند با همکاری وزارت امور خارجه در استان برگزار شد که هدف این رویداد معرفی ظرفیت‌های بین‌المللی استان بود.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی افزود: همچنین خانه نخبگان برپا شده و افراد نخبه‌ای داریم که در دانشگاه‌هایی مثل سوئیس، انگلستان، پرتغال و... تحصیل می‌کنند و این افراد به بخش مربوطه معرفی شدند و فضایی فراهم شده تا نخبگان به عنوان هیئت علمی دانشگاه جذب شوند.

ایزد خواه گفت: سایر متقاضیان از این نوع، می‌توانند پرونده خود را در سایت جذب بارگذاری کنند.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ دانش‌آموخته و نخبه از طریق بنیاد نخبگان به هیئت علمی دانشگاه‌ها جذب شده‌اند افزود: برای مشاوره می‌توان با شماره ۰۳۴۳۲۴۰۰۵۴۰ الی ۵ تماس گرفت.

ایزدخواه گفت: طرح شهید احمدی روشن تشکیل شده و از ابتدای فعالیت تا کنون ۳۵ هسته در این راستا با سازمان‌های مرتبط همفکری کرده‌اند تا مسائل اولویت‌دار استان مشخص شود و دانشجویان توسط اساتید شبکه‌سازی شوند.

وی افزود: در راستای جذب و نگهداشت نخبگان، تأمین مسکن یکی از فعالیت‌های پیگیری شده است در این مورد است که طبق تفاهم نامه، نخبگانی که جوایز بنیاد داشتند به وزارت راه و شهرسازی معرفی شدند و سامانه برای آنها باز خواهد شد.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی با بیان اینکه در این خصوص قطعات مرغوبی در نظر گرفته می‌شود و تاکنون ۳۰ قطعه زمین واگذار شده و ۶۰ نخبه دیگر نیز معرفی شده‌اند گفت: شرط تأهل در این مورد مستثنی شده و فرم ج فقط باید سبز باشد.