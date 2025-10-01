پخش زنده
امروز: -
رئیس عملیات تولید سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پارس گفت: سکوهای گازی قطعه های۶ تا ۸ میدان گازی پارس جنوبی پس از انجام عملیات تعمیراتی گسترده، آماده برداشت حداکثری گاز در فصل زمستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مصطفی گودرزی اعلام کرد: با اجرای تعمیرات اساسی در بازه زمانی تعیینشده و رعایت استانداردهای ایمنی و فنی، گام مهمی در راستای پایداری تولید گاز این سکوها برداشته شد.
وی به اجرای ۱۰ هزار و ۴۶۶ نفرساعت کار بدون حادثه و یک هزار و ۵۴۱ دستورکار در این سکوها اشاره کرد و افزود: این تعمیرات همزمان با بخش پالایشگاهی این سکوها و با هماهنگی کامل واحدهای عملیاتی و پشتیبانی از ۱۷ شهریور آغاز و پس از دوره کاری ۱۸ روزه و اتمام دستورکارهای تعمیراتی، شرایط لازم برای ورود دوباره سکوها به مدار تولید فراهم شد.
پایداری برداشت گاز مهمترین اهداف برنامه تعمیرات اساسی
رئیس عملیات تولید سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی با اشاره به جزئیات تعمیرات اساسی سکوی SPD۷ گفت: برای این سکو ۳ هزار و ۳۰۰ نفرساعت کار تعمیراتی صرف شد و در جریان آن ۴۰۳ دستورکار اجرایی در بخشهای مختلف به انجام رسید، همچنین سکوی SPD۸ نیز با صرف ۴ هزار و ۷۴۸ نفرساعت کار و اجرای ۸۱۰ دستورکار تعمیراتی دوباره وارد مدار تولید شد.
گودرزی درباره فعالیتهای اجرایی در سکوی SPD۹ نیز بیان کرد: در این سکو ۲ هزار و ۴۱۸ نفرساعت کار و حدود ۳۲۸ دستورکار انجام شد و تجهیزاتی شامل انواع شیرهای کنترلی و قطع و وصل جریان، مخازن و خطوط انتقال سیالات، سیستمهای کنترلی و تجهیزات اندازهگیری مورد پایش قرار گرفت.
وی پایداری برداشت گاز را از مهمترین اهداف برنامه تعمیرات اساسی بیان کرد و گفت: در همین زمینه سیستمهای تأمین برق اضطراری سکوهای گازی SPD۸ و SPD۹ که نقش مهمی در ثبات جریان برق مورد نیاز بخشهای مختلف این سکوها ایفا میکند، در بازه زمانی تعمیرات اساسی و با صرف زمان حدود ۲ هزار نفر ساعت با موفقیت ۱۰۰ درصدی تعویض شدند.
تمرکز بر تعمیرات پیشگیرانه و ایمنی در سکوهای ناحیه یک و دو
رئیس عملیات تولید سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی با اشاره به ورود دوباره سکوهای گازی فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی به مدار تولید گفت: هریک از این سکوها ظرفیت برداشت روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز را دارند و در مجموع توان برداشت آنها به ۸۴ میلیون مترمکعب در روز میرسد.
گودرزی تدوین برنامهریزیهای دقیق بهمنظور صدور دستورکارهای تعمیراتی را مقدمه انجام برنامه تعمیرات اساسی ایمن و کامل سکوهای پارس جنوبی بیان کرد و گفت: واحد برنامهریزی تعمیرات مطابق روال سالانه، پس از اعلام درخواست کارهای مورد نیاز از سوی سکوهای گازی، دستورکارهای مشخصی را برای اجرا به واحد تعمیرات ارسال میکند.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار نفرساعت کار ایمن و حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ دستورکار در تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۴ اجرا شده، اظهار کرد: با توجه به اهمیت برداشت ایمن و پایدار گاز، طیف گستردهای از فعالیتها در قالب برنامه تعمیرات اساسی و تعمیرات پیشگیرانه در بخشهای مکانیک، برق، ابزار دقیق، بازرسی و ایمنی در سکوهای ناحیه یک و ۲ پارس جنوبی اجرا شده است.