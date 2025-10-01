پخش زنده
امروز: -
بانک مرکزی اعلام کرد: فهرست سهمیههای ارزی مازاد واردات در مقابل صادرات، صرفاً بر اساس دادههای گمرک استخراج و به وزارت صمت ارسال میشود و هرگونه تصمیمگیری یا صدور بخشنامه مربوط به این سهمیهها، به مسئولیت وزارتخانهها و نهادهای ذیربط انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: هرگونه تصمیمگیری، بهرهبرداری یا صدور بخشنامههای داخلی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه بر اساس اطلاعات موصوف، بنا به صلاحدید و مسئولیت همان سازمانها و نهادهاست و بانک مرکزی مسئولیتی در قبال فهرست سهمیههای ارزی مازاد واردات در مقابل صادرات ندارد.
اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی صرفاً گزارش اطلاعات صادرات، تعهدات صادراتی، مجموع بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعهدات ایفا نشده صادرکنندگان در بازههای زمانی مختلف را از بستر وبسرویس بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس اطلاعات ارسالی گمرک ج. ا. ایران به سامانه جامع تجارت ایران، استخراج کرده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است.
لازم به توضیح است به موجب بند (۳) اطلاعیه مندرج در سامانه جامع تجارت عنوان شده است که «فعالسازی گزینه استفاده از سهمیه «صادرات خود-مازاد» در فرایند ثبت سفارش» اعداد قابل استفاده در این حوزه سهمیه براساس دادههای دریافتی از بانک مرکزی به روز شده است.