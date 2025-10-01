مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با تشریح روند قانونی آزمایش‌های غربالگری و سقط درمانی، به خانواده‌ها اطمینان داد که هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت امروز در سالن کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این نشست مرضیه وحید دستجردی با اشاره به روند انجام آزمایش‌های غربالگری و فرآیند قانونی سقط درمانی گفت: «تقریباً سنگین‌ترین مرحله غربالگری، یک سونوگرافی است که اکنون به راحتی در همه مراکز درمانی انجام می‌شود؛ بنابراین هیچ محدودیت یا مانعی در این زمینه وجود ندارد و خانواده‌ها نباید نگرانی داشته باشند.»

وحید دستجردی افزود: «از سال ۱۳۸۴ که ماده واحده مربوط به سقط درمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا سال ۱۴۰۰ که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید، روند این موضوع مشخص بوده است. در صورت تأیید سندروم، پرونده مادر به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شود. در این سازمان کمیسیونی تشکیل می‌شود که ریاست آن با قاضی است و در کنار او متخصصان پزشکی قرار دارند. در صورت تأیید علمی و پزشکی، مجوز سقط درمانی صادر خواهد شد.»

دبیر ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: تعداد مجوز‌های سقط جنین در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افزایش داشته و این یعنی مشکلی در تشخیص سندروم‌ها وجود ندارد.

اجرای کارت حمایتی «امید» از فروردین ۱۴۰۵

دبیر ستاد ملی جمعیت در بخش دیگری از این نشست، با اعلام خبری مهم درباره بسته حمایتی جدید، بیان کرد: «امروز کارجدیدی در دبیرخانه ستاد ملی جمعیت شروع شد که اهدای کارت امید بود. این کارت، حمایت مالی هدفمند و زمان‌بندی شده از مادر و کودک است که باید به همه کودکان و مادران بدون هیچ محدودیتی ارائه شود تا دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها در دوسال اول کاهش یابد.»

دستجردی میزان این کارت را ۲ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: «این کارت تا ۲۴ ماه به مادران باردار تعلق خواهد گرفت و اجرای آن از یکم فروردین ماه سال ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.»

وی تصریح کرد: «کارت امید مادر هیچ محدودیتی از قبیل دهک‌بندی و یا آزمون وسع ندارد و به همه مادران ایرانی که بعد از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۵ زایمان می‌کنند اختصاص پیدا می‌کند. اطلاعات مربوط به خانواده‌ها نیز از طریق سامانه ملی وزارت بهداشت به نام ایمان دریافت و سپس با همکاری وزارت بهداشت و وزارت کار تجمیع خواهد شد.»

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به وضعیت نگران‌کننده جمعیت کشور گفت: «ما ربع قرن است که از نظر فرزندآوری زیر ۱.۲ قرار داریم. باید فکری به خاطر هزینه‌های مردم کنیم. ما در خصوص گرانی‌های اقلام کودک، از جمله پوشک، شکایت مردمی داشتیم و این کارت امید به‌عنوان یک بسته عملیاتی برای حل بخشی از مشکلات مردم در این زمینه تدوین شده است.»

تمدید جایزه ملی جوانی جمعیت تا ۱۰ مهرماه

دکتر مهدی مالمیر دبیر علمی جایزه ملی جوانی جمعیت هم درباره سومین رویداد ملی جایزه جمعیت که قرار است ۲۴ آبان برگزار شود گفت: تاکنون ۱۹۹۳ اثر در هفت بخش مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از این میان ۱۳۰۶ اثر مربوط به خانواده‌هاست.

معاون ستاد ملی جمعیت اضافه کرد برای ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه ۳ کمیته علمی، کمیته داوری و کمیته اجرایی تشکیل شده که قرار است از یازدهم همین ماه کار داوری و ارزیابی آثار را شروع کنند.

مالمیر ادامه داد کمیته‌های داوری در مدت ۲ تا ۳ هفته کار داوری آثار را نهایی خواهند کرد و قرار است در روز برگزاری جایزه در هر بخش از برگزیدگان اول تا سوم با جوایزی نفیس و ارزنده قدردانی شود.

دبیر علمی سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با اشاره به دو بخش جانبی رویداد امسال گفت: در بخش عکس و فیلم کوتاه با عنوان «تصویر خانواده و کودک در ایران» آثاری را ارزیابی خواهیم کرد که لحظات امیدبخش زندگی خانوادگی را ثبت کرده باشند؛ و در حاشیه این رویداد نمایشگاهی از عکس‌های برگزیده این بخش هم خواهیم داشت.

مالمیر افزود بخش جانبی بعدی مربوط به ایده‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای است که به جایزه امسال اضافه شده.

همچنین قرار است در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در بخشی به نام مجاهدان جمعیت از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه که در حوزه ازدواج خانواده جمعیت و فرزندآوری فعالیت داشتن هم یاد شود.