توزیع ۱۵۰۰ بسته لوازمالتحریر بین فرزندان خانواده زندانیان
بهمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ۱۵۰۰ بسته لوازم التحریر به فرزندان خانواده زندانیان نیازمند اهداء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیرکل زندانهای استان البرز گفت: با هدف رسیدگی به وضعیت معیشتی و ارتقاء خدمات حمایتی به خانواده زندانیان نیازمند ۱۵۰۰ بسته لوازم التحریر به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان بین فرزندان خانواده زندانیان نیازمند توزیع شد.
فتحی افزود: این اقدام بخشی از برنامههای حمایتی برای ارتقای سطح رفاه و کاهش مشکلات اقتصادی و آسیبهای اجتماعی خانوادههای زندانیان است.