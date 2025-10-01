به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سید موسی حسینی در جمع خبرنگاران گفت : ۱۱ تا ۱۷ مهر بعنوان هفته نیروی انتظامی با شعار پلیس مقتدر - مشارکت همگانی و جامعه امن نام گرفته است و قرار است بیش از ۳۰۰ برنامه در این هفته در استان سمنان برگزار شود.

فرمانده انتظامی استان همچنین گفت: میانگین حضور پلیس در صحنه ۱۲ دقیقه است و درحوزه اقتصادی هم مردم می‌توانند با شماره گیری ۰۹۶۳۰ گزارشات مربوط به قاچاق و تخلفات اقتصادی را گزارش دهند.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: از ابتدای امسال دو هزار و ۴۷۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان کشف و ضبط شده که این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵۹ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: در همین رابطه افزایش ۲۹ درصدی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و ۱۲۲ درصدی دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر داشته‌ایم.