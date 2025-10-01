نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در جلسه درس اخلاق مدیران به مسائل روز اشاره کرد و خواستار توجه هر چه بیشتر به مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه اراک با تأکید بر بیانات اخیر مقام معظم رهبری، بر ضرورت حفظ وحدت کلمه و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: یاد شهدا باید همواره گرامی داشته شود؛ آنان به سفر الهی و ملکوتی رفته‌اند و ما نیز باید رهروان راه آنان باشیم.

او با اشاره به شهادت دو تن از ماموران نیروی انتظامی در روز‌های اخیر، یاد آنان را گرامی داشت و افزود: با پیروی از رهبری، شهدا و امام حسین(ع)، درس سربلندی را دنبال خواهیم کرد و با امید به خداوند متعال، راه این عزیزان را ادامه می‌دهیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، تربیت فرزندان در مدارس را یکی از اولویت‌های فرهنگی دانست و خواستار توجه جدی به غفلت‌های موجود در حوزه آموزش و پرورش شد.

امام جمعه اراک همچنین نقش مساجد را در پیوستگی ملی مهم دانست و گفت: مساجد سنگر‌های فرهنگی و اجتماعی ما هستند و باید در شرایط حساس کنونی، نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.

او با تشکر از دولت در تأمین نیاز‌های مردم، خواستار جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی شد و افزود: دشمنان ما با تحریم‌های خودساخته در پی فشار بر ملت هستند، اما ملت ایران با ظرفیت‌های داخلی و روابط بین‌المللی نظیر همکاری با سازمان‌های شانگهای و بریکس، توان عبور از این چالش‌ها را دارد.

در قسمت پایانی سخنان، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به بحران آب، بر ضرورت استفاده از روش‌های جدید آبیاری قطره‌ای تأکید کرد و گفت: جوانان باید با همت و تلاش، از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند و به جای دعوا‌های سیاسی، به وحدت و سازندگی کشور بپردازند.