به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا (بویژه امروز) وزش باد‌ها در مناطق غربی، جنوبی و بخش‌هایی از مرکز استان بصورت متوسط همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: طی امروز و فردا روند کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد.